近期台股氣勢如虹，統計至12月9日，已連四日續創新高，站上一萬四千點關卡第四天，今年來上漲19.95％，創新高次數也高達19次。同時，台股基金績效亮麗創下紀錄，統計至12月8日止，165檔台股基金中共有112檔基金淨值創下新高，同時也讓359,714位受益人投資都賺錢。進一步觀察這112檔淨值創新高基金中，近一周表現以群益葛萊美基金5.7％表現居冠。

群益投信表示，輝瑞Pifzer和BioNTech宣布，疫苗接種有效率達90％，激勵全球股市大漲，在美股的帶動之下，台股11月漲幅高達9.38％，在買盤積極回補之下，台股本波段突破一萬四千點，再創歷史新高。雖然目前盤勢不存在大跌的條件，盤面依舊由多頭主導，不過，要特別提醒的是由於短線大盤累積之漲幅與技術面乖離已大，操作上要開始留意指數出現回馬槍的修正風險。在投資布局難度提高，在風險機會並存下，建議現階段以相對個股較低波動的台股基金介入為宜。

群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，台股選股策略上，2021年台灣經濟成長率轉佳，科技股為循環階段之投資重點，接下來投資方向可以科技股為主軸，輔以民生消費；在5G手機、伺服器及高端CPU的帶動之下，晶片需求的效能提升，相對於晶片的面積也增加，亦導致散熱零組件及IC載板的需求增加，散熱及IC載板族群有機會受惠。晶片的效能需要先進製程的支援，先進製程相關設備及耗材，亦將受惠。先進製程、記憶體、原物料、面板、塑化等相關個股可多留意。

群益ESG永續投資總召集人林孟迪表示，創新高後的台股投資思維應該朝向樂觀但穩健。在疫情緩解、疫苗上市、美總統大選底定後，加上低基期等因素，對於台股後市還是樂觀看待。

不過，「漲高」還是投資人須面對的風險，所以在樂觀入市的同時，選擇的標的更需挑選ROE增長（會賺錢的公司）、ESG永續（有經營良知的公司）再加上具高股息（肯積極分享股東的公司）的好標的，方能參與未來台股成長的同時，兼顧在指數休息整理時，還可收取穩定高品質的股息收入。

(工商 )