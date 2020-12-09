鋒裕匯理資產管理宣布二位於大中華區的高層任命，以配合公司於區內的業務增長。鍾小鋒獲委任為鋒裕匯理資產管理大中華區主席。趙曌出任為鋒裕匯理資產管理董事總經理及中國業務主管。

鍾小鋒於2011年11月加盟鋒裕匯理資產管理，當時任職銷售及市場推廣副行政總裁一職，後於2012年9月獲委任為鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁。在加入鋒裕匯理資產管理前，鍾小鋒自1996年以來一直在法國及大中華區的Credit Agricole Group（法國農業信貸集團）擔任多個職位，主要集中在投資銀行業務，而在加盟鋒裕匯理資產管理香港前，鍾小鋒為東方匯理企業及投資銀行（CA-CIB）北京分公司的董事總經理。

鍾小鋒在法國巴黎政治學院分別取得政治學博士學位，以及政治和國際關係學碩士學位。此外，鍾小鋒亦在中國廣州中山大學取得法國語言文學學士學位。

趙曌於2020年10月加入鋒裕匯理資產管理為董事總經理及中國業務主管，執掌公司在中國的機構業務，並領導北京的合格境內有限合夥人及外商獨資企業團隊。

在加盟鋒裕匯理資產管理前，趙曌自2012年起於領航投資工作，曾擔任領航投資中國內地與香港地區董事總經理及分銷主管，管理中國業務發展策略。2017年獲委任為該公司中國業務總經理，負責管理外商獨資企業部門及北京代表處。此前，趙曌曾擔任惠理基金管理公司交易所買賣基金（ETF）銷售經理，亦曾任職於法國巴黎銀行和法國興業銀行，負責大中華區的股票和商品衍生品銷售。

趙曌為北京理工大學的經濟學學士及碩士。

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