台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日公告，11月自結營收為新台幣2.92億元，創歷史同期新高，並較上月成長16.18％、較去年同期成長1.5％；累計今年前11月營收為28.19億元，亦創歷史同期新高，較去年同期成長3.25％。

沛波表示，今年台商回流不僅將高端生產線遷回，還有不少返台設置企業總部，帶動出龐大的土地與建廠需求，加上都更與危老重建需求，在廠辦、商辦與住宅需求三路齊發，帶動建築用等相關鋼品需求成長，激勵11月以及累計前11月營收雙創歷史同期新高的好成績。

總經理葉俊良指出，近期國際鋼鐵原料價格，包括廢鋼與鐵礦石等價格都持續上漲，造就這波國際鋼價漲勢凶猛，屬多年罕見。就市況來看，短期內原物料價格仍會呈盤堅走勢，有助支撐國內鋼價調漲趨勢。加上台商回台投資一波接一波，蓋廠辦的需求大增，以及企業擴增資本支出、持續進行擴廠等，對鋼筋需求維特高檔不墜，而每年年底至農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，將帶動沛波營運穩健成長，因此公司對未來業績展望保持樂觀看法。

(工商 )