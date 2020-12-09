外媒報導，在收購航空引擎製造商馬達西奇公司（Motor Sich）遇阻後，中國投資者已申請國際仲裁，要求烏克蘭政府賠償35億美元。此前美國已數度向烏克蘭表明反對這項交易。

位於烏克蘭的馬達西奇是世界最重要的飛機引擎生產工廠之一，在蘇聯時期被譽為「動力沙皇」。但這家公司近年營運陷入危機。

北京信威科技集團旗下的北京天驕航空與烏克蘭DCH集團，2019年收購了馬達西奇50%以上的股份，但數度向烏克蘭反壟斷委員會提出申請未獲核准。

俄羅斯衛星通訊社7日報導引述DCH集團新聞處稱，馬達西奇公司的中國投資者5日已告知烏克蘭政府，根據烏克蘭與中國政府的投資促進和相互保護協定，對烏克蘭提出國際仲裁，求償35億美元。

DCH集團此前表示，馬達西奇公司的中國投資者已聘請3家國際律師事務所，旨在收回在烏克蘭的損失。

此前烏克蘭媒體報導，烏克蘭反壟斷委員會8月已拒絕了DCH集團的申請。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指示總理史米加（Denys Shmygal）採取措施，保護烏克蘭的經濟利益，並評估其在出售戰略企業，尤其是馬達西奇公司股份上受到的影響。

馬達西奇是烏克蘭唯一一家專業生產航空引擎的企業。美國政府一直試圖阻擋這項交易。

2019年8月28日，時任美國國家安全顧問波頓（John Bolton）在烏克蘭首都基輔面見澤倫斯基表明反對。

其後，華爾街日報去年11月報導稱，川普政府已經與美國黑水保全公司創辦人普林斯（Erik Prince）以及另一名私人買家接觸，試圖撮合他們買下馬達西奇。

由於北京天驕航空和DCH集團8月4日聯合向烏克蘭反壟斷委員會提交了收購馬達西奇公司股份的申請，8月26日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度向澤倫斯基表達了關切。

消息說：「蓬佩奧國務卿表達了美國對中國在烏克蘭進行有害投資的關切，包括北京收購發動機生產商馬達西奇的努力。」

北京信威科技集團11月19日發出公告稱，已就烏克蘭反壟斷委員涉嫌錯誤引用法律依據和法律程序而拒絕接收他們提交的反壟斷審查申請事項，向烏克蘭地方法院提起訴訟。

(中央社)