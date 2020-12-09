徐若瑄9日晚上為主演的電影《信用欺詐師JP公主篇》盛裝出席電影首映會，她在片中飾演囂張跋扈的富豪千金女「布里姬」，表示是從影以來最狠的角色，首次在影視作品有吃重的英文台詞，讓她壓力爆棚，徐若瑄最感謝老公李雲峰教她練英文，李雲峰因徐若瑄片中上流貴族個性，建議她講英國腔的英文，「老公教我教到他自己做夢都夢到英文，而且他很有戲，邊教還邊比出蓮花指！」

李雲峰是新加坡馬可波羅海業集團總裁，徐若瑄甜蜜爆他料說：「老公從小就有表演唱歌夢想，他算是把他的夢想娶回家了，他唱歌也非常好聽，隨便一首歌，他都可以用劉德華、王傑、張宇、張學友不同唱腔唱！」她透露老公迫不及待想看《信用欺詐師JP公主篇》驗收教學成果，「他又來台灣了，他無法接受聖誕節在新加坡這麼熱的地方過，女兒也來了，隔離結束會一起看電影和過聖誕節。」

徐若瑄婚後拍攝《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《信用欺詐師JP公主篇》並升格監製主演《孤味》，票房都開紅盤，她透露其實當監製是想一圓老公的明星夢，「老公有一個冰球隊，五年前我懷孕的時候，他就要我嘗試看看做監製，幫他拍一部冰球的戲」，徐若瑄笑說：「他可以當顧問，也可以在片中演一角，但是放心，他不會有戀愛戲！」她接下來還會擔任《誰在你身邊》製作人，表示多累積製作經驗，等有把握的時候才能幫老公拍冰球的戲，她不忘喊話：「壓力很大，只許成功，如果有哪位編劇已經在寫的，請跟小徐監製聯絡！」

徐若瑄在《信用欺詐師JP公主篇》中一場怒嗆長澤雅美的戲，徐若瑄表示戲裡火藥味十足，還要飆罵長澤雅美「賤女人」，「但我們戲外笑到不行，她說自己小學時是黑色餅乾粉絲，我才發現她年紀比我小！」參與電影演出的三浦春馬、竹內結子都在今年過世，徐若瑄憶起和片場和三浦春馬互動：「很帥，很陽光，人很好。」徐若瑄和竹內結子則沒有對到戲，「今年大家沒有很開心，看喜劇比較開心一點。」電影12月11日在台上映。

(中時 )