台北市一名已婚的榮姓男子，與翁姓女員工發展不倫戀，當翁女知道榮男已婚，情緒崩潰的她先跑到正宮家樓下大哭大鬧，接著再傳訊給正宮的媽媽，告狀榮男外遇的事情，不堪騷擾的正宮，決定向翁女提告，案經二審，翁女必須賠償正宮40萬元。

根據判決書，榮男與翁女從2018年9月開始透過臉書聯繫，隔天6月開始交往，正宮表示翁女知道交往對象已婚後，開始騷擾自己的生活，像是隨便到警局報案，讓警察以為正宮家出事、在臉書公開與榮男交往、跑到自己家樓下叫囂，甚至傳訊給正宮媽媽「請問妳知道妳的女婿對不起妳女兒嗎」。

針對控訴，翁女辯稱不知道榮男已婚，不然也不會高調放閃，像是帶團期間不斷寄明信片告白；是某次榮男不願意生日當天陪過夜，才坦承還沒離婚，加上自己不願意低調交往，才會將兩人外遇的事情公開。

新北地院審理此案時，勘驗翁女傳給榮男的訊息，內容像是「我要你頂我！很用力」、「阿北…年紀大了能力有限的」、「我想要你一直X我」等語，認為翁女與榮男交情超過一般男女關係，一審判翁女須賠償30萬元；二審加重改判賠40萬元，全案定讞。

(中時新聞網)