台中國家歌劇院推出的耶誕傳佳音活動。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院12月份熱鬧滾滾，規劃耶誕月系列活動，安排廣受歡迎的曲牆投影「光之曲幕」耶誕版、學子報佳音、職人市集及夜宿歌劇院等活動。台中國家歌劇案藝術總監邱瑗9日表示，歌劇院在歲末打造藝術與節慶氛圍結合的沉浸式體驗，不只品藝文，還能享生活，邀請民眾到歌劇院共享獨特聖誕。

台中國家歌劇院在12月除NTT遇見巨人系列《白建宇32首貝多芬鋼琴奏鳴曲》及浦契尼經典歌劇《波希米亞人》將滋養喜愛「品藝文」觀眾的心靈，並規劃耶誕月多元的系列活動。

台中國家歌劇院表示，台灣知名市集品牌—島作將於12月11日至13日於歌劇院戶外綠地推出「2020 島作 marché＋陶作集」，集結台灣在地陶藝職人，透過陶作選品的溫暖質地療癒人心。

台中國家歌劇院指出，《歌劇院夜未眠》活動自2019年舉辦連續兩年來引發夜宿熱門話題，今年12月26日將推出「大人限定版」，推出「在歌劇院遇見《波希米亞人》」的舞台解密活動，由演出技術部經理陳威宇帶領夜宿者站上大劇院舞台，近距離直擊《波希米亞人》的舞台最大亮點—高達7.5米的壯觀聖誕樹及其神秘機關。

歌劇院耶誕傳佳音節活動今年擴大辦理，並公開徵求中部學校參與，多所國小音樂班學子將在12月19日、20日於歌劇院二樓前廳，搭配「光之曲幕」耶誕主題投影下傳遞祝福，參與報福音的團隊包括有國立台中教育大學附設實驗國民小學絃樂團、成功國小音樂班、彰化縣湖北國小絃樂團、台中市中區光復國民小學國樂及絃樂音樂班。

此外，12月24日晚間6時安排星光國際實驗教育小學兒童少年合唱團，在忘我廳演唱經典耶誕曲目，以童稚真誠美聲歌聲迴盪於建築涵洞間，溫暖人心。

(中時 )