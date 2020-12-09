台南明德外役監獄受刑人連三榮8月14日趁到工廠進行監外作業時脫逃，2個月後才向警方投案。經監委林國明、蘇麗瓊調查發現，近2年來，花蓮自強、台南明德外役監獄，連續發生12起受刑人脫逃事件，頻率顯著增加，迄今尚有3名脫逃受刑人未現蹤跡，已成為國內治安隱憂，要求法務部及矯正署檢討改進。

監委說，為發揮開放式矯治處遇精神，使受刑人逐步適應社會生活，矯正署設立外役監，採開放式、無圍牆、低度管理方式進行受刑人半監禁矯治；但近10年來，相較於一般監獄脫逃8人，外役監脫逃人數高達39人，且近2年，自強及明德外役監連續發生12起受刑人脫逃事件，雖多屬無戒護管理下的返家探視未歸案件，但仍易引發民眾恐慌與治安疑慮，恐斲傷矯正機關功能與形象。

監委表示，明德外役監獄受刑人連三榮於自主監外作業時輕易脫逃，顯示矯正機關未充分運用作業廠區現有門禁設施，加上防範管理措施形同虛設，風險評估未盡周延，純粹把責任建立在受刑人良心要求及自我管理上，將受刑人脫逃視為自主監外作業的必要風險，確實有並不恰當。

監委指出，連三榮曾犯逃亡軍法案等前科，後又犯槍砲罪，持有槍械，易造成治安潛在危害；若連三榮不善自我控制，無視法紀與外界觀感，且對治安有潛在危害，卻能符合受刑人自主監外作業遴選資格，參與無戒護管理的外出作業，足證目前相關制度缺乏評核機制，因此，矯正署應檢討自主監外作業受刑人篩選條件，抑或加強自主監外作業防逃規劃。

監委也提到，連三榮於8月14日下午4點35分脫逃，廠商於4點50分收工點名通報外役監，但監所卻到5點時55分才通報警方處理，距離發現受刑人脫逃已逾1小時；矯正機關雖稱，若連三容在當天下午6點前主動返監，則不以脫逃罪論處，因此未在第一時間通知警方協尋，但連執行自主監外作業是「團進團出」，是否適用於指定時段內自行回監報到原則，很難說沒有疑議。

最後，監委指出，經調查，外役監迄今還有3名脫逃受刑人未現蹤跡，已成治安隱憂。法務部應檢討逃獄刑責，使受刑人產生警惕和嚇阻效果，避免類似案件一再發生；另請內政部督飭所屬加強查緝，儘速將脫逃者逮捕歸案，以維護社會安定秩序。

(中時 )