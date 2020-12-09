國發會明天在行政院會報告「六大核心戰略產業推動方案」，國發會表示，六大核心戰略產業為總統在就職演說時宣示推動，在推動5＋2產業創新的基礎上，超前部署迎接後疫情時代產業鏈重組的契機。國發會並說，將會籌組5G、離岸風電國家隊。

六大產業包含資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等。其中在資訊及數位產業方面，國發會表示，將研發新世代半導體技術以及促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊。

國發會並說，在資安卓越方面，將強化新興領域防護，打造高階實戰場域，研發5G、半導體等防護技術，將各核心產業導入資安，並成立資安攻防及跨國合作機構。

在台灣精準健康產業方面，將建構基因及健保巨量資料庫，並發展精準防疫產品與拓展國際生醫商機，將台灣防疫推向全球。國發會也將報告，在綠能及再生能源產業方面，將建構再生能源產業專區及研發基地、健全綠電參與制度，以及打造離岸風電國家隊。

而在國防及戰略產業方面，航空及船艦產業將推動國防自主，建立國防產業供應鏈。太空產業將發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌；在民生及戰備產業方面，確保關鍵物資供應，並將掌握半導體材料與設備、車用電池、原料藥等關鍵原材料。

另，為優化基礎環境，國發會也將提出匯聚及培養雙語和數位人才、優化法規基礎環境、提供靈活金融支援等策略，支持六大核心方案。

(中時 )