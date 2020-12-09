華南銀行 11月稅後盈餘10.22億元 19:292020/12/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南銀行公布11月自結合併盈餘，呆帳提存前盈餘15.29億元，提列呆帳費用3.58億元，稅前盈餘為11.71億元、稅後盈餘10.22億元。今年前11月的累計稅前盈餘129.84億元、稅後盈餘111.86億元，每股稅前盈餘（EPS）1.51元、每股稅後盈餘（EPS）1.30元，每股淨值23.36元。 《航運股》海運一櫃難求 台驊投控11月營收首登15億元 專案認列帶動 精誠11月營收年增兩成 (工商 ) #稅後盈餘 #華南銀行 #盈餘 #稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海外基金申請所得稅協定 享優稅 04:102020/12/09 金融．稅務 《通信網路》統振11月營收雙增 站回3億大關 10:342020/12/09 財經 《電機股》皇田11月營收4.51億元 Q4登今年高峰 13:242020/12/09 財經 紙本申報者過多 美國上百萬稅報待處理 15:092020/12/09 財經 雅茗11月營收1.45億元 年減幅度今年最低 15:522020/12/09 財經 安力 前11月業績創高 04:102020/12/09 證券．權證 鈞興-KY寫雙紀錄！11月營收創單月新高、前11月營收飆史上新高 15:522020/12/09 財經 全球傳動前11月合併營收超過去年度 12:002020/12/09 財經 證券商業績 大出運 04:102020/12/09 財經要聞 15金控拚年賺3,500億 戰新高 04:102020/12/09 財經要聞 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 瑞昱 Q4看旺外資愛 04:102020/12/09 證券．權證 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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