華南銀行公布11月自結合併盈餘，呆帳提存前盈餘15.29億元，提列呆帳費用3.58億元，稅前盈餘為11.71億元、稅後盈餘10.22億元。今年前11月的累計稅前盈餘129.84億元、稅後盈餘111.86億元，每股稅前盈餘（EPS）1.51元、每股稅後盈餘（EPS）1.30元，每股淨值23.36元。

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