上緯投控（3708）布局碳纖維材料之風電商機漸收成效，第二季起出貨放量，風電葉片樹脂也因客戶需求提升與新客戶加入，營收連8個月改寫新高。考量風電材料需求活絡穩健，加上近期原物料行情攀揚，上緯旗下碳纖維複材、風電葉片樹脂及環保耐蝕材料等主力產品漲價逾1成，收益能量蓄勢放大。

上緯投控營運包括碳纖維複材、新材料事業。由於大陸陸域風電的補貼今年底將到期，下半年掀起一波搶裝潮，帶動上緯的風電葉片樹脂和碳纖複合材出貨暢旺。

上緯碳纖維拉擠碳板打進全球風機製造龍頭廠MHI Vestas供應鏈，碳纖維預浸布也出貨中國風機龍頭金風，第三季碳纖維複材營收佔比從去年2％大舉躍進至17％。明年有機會打入美國通用電氣（GE）供應鏈，出貨動能活絡看俏。

此外，上緯第三季新材料事業的風電葉片樹脂營收占比也由54％提高至71％，環保耐蝕材料則約23％。明年環保耐蝕材料營收可望成長10-20％；風電葉片樹脂新增西門子歐洲及印度訂單，本季至明年第一季開始出貨。

看好碳纖維商機，上緯在中國、台灣同步啟動擴廠，台灣明年新增5條產線，預計第二季開出；大陸江蘇廠年底前擴增14條線，明年也擬再增14條產線，預計下半年陸續開出。

(工商 )