藝人阿妹今年將回鄉舉辦跨年演唱會，交通部預期將有大量人潮湧入台東地區，在與台東縣政府研商聯外疏運及活動地點周邊交通管制，並協調鐵公路及空運加開班次與規劃交通動線。目前規劃運能，台鐵將加開7班往台東的列車、4班散場加班車，南迴線因電氣化通車打5折，空運增開16架次加班機，鐵路加空運增開班次，可疏運共1.65萬人。

一、鐵路運輸：

(一)往台東方向，交通部已請台鐵局加開台北(7:15、9:30、11:00)往台東3列次、高雄(13:53)往台東1列次共計4列次，再搭配原有定期班次（26列次），已符合台東縣政府所預估約有1萬5292人次使用鐵路運輸之需要。

(二)針對散場時段要求台鐵局加開列車，協助民眾返家：

1、凌晨時段：台東(2:30)往玉里及台東(2:20)往大武區間車各1列次。

2、早上時段：台東(6:15)往樹林及台東(6:48)往新左營對號列車各1列次。

(三)台東站備妥區間車預備編組（EMU500型），可因應散場時段旅客人潮，機動加開列車。

(四)為慶祝南迴鐵路電氣化通車及鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，自今年12月23日起至明年1月3日止，提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠。

二、公路運輸：

(一)台東市區公路客運部分，尖峰時間加密為每30分鐘一班次：

1、往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次。

2、往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次。

3、往返台東轉運站及知本森林遊樂區(經知本火車站)【8129】路線增開10班次。

(二)增開高雄─台東直達臨時公路客運路線，在元旦假期間原則每日往返4班次，票價優惠刻正評估中。

(三)台東在地有腳部分，搭乘公路客運前往台東地區可持客運票根至12家指定租賃業者享汽車最高折200元、機車折50元的租車優惠。

三、交通部請民航局協調航空公司增開台北-台東加班機及放大機型，共計16架次，增加1256個座位數，不過在12月30日、12月31日台北往台東及1月3日台東往台北方向，目前已訂位客滿。

四、道路管制：

(一)由於台東跨年演唱會鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線(台9線-台11乙線)及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段。

(二)另公路總局已配合台東縣政府4處停車場規劃需求，協助整地。

(三)為再協助台東縣政府規劃跨年演唱會周遭交管措施，交通部責請運輸研究所與台東縣政府協商，並就其專業提供相關交管規劃意見，如外地車輛進入市區之攔截與當日演唱會舉行前，分階段進行交通管制等措施。

(中時 )