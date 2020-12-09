新冠疫情延燒，民眾無法出國旅遊，到OUTLET滿足您的購物慾望，寬敞舒適的購物環境，多樣名牌精品集結，享受偽出國氛圍，加上一站式吃喝玩樂應有盡有，聖誕跨年送禮，趕緊衝一波。

華南銀行信用卡年終回饋，即日起至12月31日，於指定OUTLET（林口三井、台中三井、華泰名品城、麗寶OUTLET MALL、日曜天地、義大購物世界）單筆消費滿5,000元，登錄送300元刷卡金，單筆消費滿10,000元，登錄送1,000元刷卡金（每卡戶活動期間限回饋一次，擇優贈送，限量額滿為止），回饋率高達10％，若再搭配華南超級現金回饋卡或享利樂活COMBO卡1％現金回饋，回饋率上看11％。

也可以來趟國內輕旅行，即日起至12月31日，於全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券（活動期間每戶限回饋2次）；指定藥妝實體店（屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局）單筆消費滿888元，登錄送100元刷卡金（每戶各通路限回饋一次，限量額滿為止）。

除以上活動優惠外，2021年2月底前一般消費單筆888元以上累積達3萬元，還可以參加「樂刷888滿額好禮任你換」，可兌換紅利點數5仟點、OPENPOINT200點、量販／百貨即享券200元等，數量有限，先換先贏。

(工商 )