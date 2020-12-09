聯合國發起「橘色世界－終結性別暴力」運動，全球許多地標亮起橘光響應；新北市長侯友宜9日晚間也邀集各國女性大使，在新北市政府交流性別暴力相關議題，並在新北歡樂耶誕城的橘色香榭光廊合體快閃，現場亮起一片溫暖橘光，象徵各國攜手對抗性別暴力。

社會局長張錦麗介紹，每年11月25日至12月10日為期16天，是聯合國推動「橘色世界－終結性別暴力」行動倡議期間，全球會有許多城市地標亮起橘光響應，象徵全世界一起遏止對婦女們的種種暴力行為。

響應聯合國反性別暴力運動，宏都拉斯大使、尼加拉瓜大使等人今在國際崇她31區總監謝維文帶領下，拜會新北市政府，眾人先到新北市婦女中心參訪「月兒又圓了」特展，接著由新北家防中心主任許芝綺以「守護安全-從深夜到藍天」為題，帶來防暴專題簡報，與女性使節團交流相關意見。

最後，女性外交使節團造訪歡樂耶誕城的香榭光廊，與侯友宜合體快閃，現場亮起一片溫暖橘燈，響應聯合國推動「橘色世界-終結性別暴力」；侯友宜表示，希望和國際攜手一起向性別暴力「say NO！」

(中時 )