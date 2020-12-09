嘉義市宣信國小共讀站北極熊在森林裡，既美麗又有環保意涵，設計者莊信棠盼好好維護。（廖素慧攝）

嘉義市宣信國小廁所洋溢海洋風。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠為改造後的宣信國小共讀站揭幕。（廖素慧攝）

嘉義市宣信國小廁所及共讀站斥資850餘萬元翻新，由校友藝術家莊信棠（SMART）義務協助設計監造及施作，如童話般夢幻又蘊含環保理念，9日由市長黃敏惠、教育處長林立生及校長黃金木揭幕啟用，SMART說，希望後續能好好維護，讓美麗空間持續下去。

宣信國小去年由SMART協助，與建築師及廠商改造西側廁所，令人驚艷，今年再獲得教育部補助553萬元改造東側廁所，1至4樓廁所洋溢海洋風，關注海洋環保議題，另外，社區共讀站由教育部及市府補助300餘萬元，採用SMART設計的北極熊森林壁畫，打造明亮充滿童趣的閱讀空間。

SMART說，東側廁所的海底世界畫作，其中一樓廁所是畫出海底的「鯨落」，象徵生命循環的完成，而共讀站裡北極熊在森林的畫作，是關注全球暖化，導致北極熊走進森林搶地盤，藉此推廣環保觀念。

SMART說，所有的美學都來自生活，他這幾年免費為家鄉嘉義市及母校宣信國小設計公共設施，希望藉此拋磚引玉，能有更多人投入提升美學，美麗空間打造好了，期望能好好維護下去。

(中時 )