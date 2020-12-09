受到東北季風及南方雲系影響，全台連日來普遍降雨，外島金門也終於等到久違的甘霖，連2天累積雨量只有10.1毫米，並無助於各地湖庫進水，但農友把握難得機會，趕緊首播耐旱的小麥，希望繼續降雨幫助萌芽成長。

根據金門氣象站統計，金門的年平均降雨量約1000毫米，2016降雨量高達1873毫米，寫下該站2004年建站以來的最高紀錄。但今年至昨天傍晚為止，降雨量僅461.4毫米，若年底前無顯著降雨，將創下歷史新低紀錄。至於歷年次低紀錄，則是2017年的649.2毫米。

台灣各地8日起普遍降雨，金門也自當天清晨5時起出現明顯雨勢，小雨一直下到晚間10時，但累積雨量只有10毫米。今天凌晨3時左右，當地再下起小雨，但半小時就停止，累積只有「微量」等級的0.1毫米。

金門縣自來水廠評估，連2天的小雨無助於各地水庫進水，水情依然空前吃緊，民眾要有節水、抗旱的準備。但小雨仍滋潤久旱的農田，農友趕緊趁等了足足18天才來的雨水播種小麥，希望持續再迎來雨水，幫助小麥萌芽成長。

金門氣象站評估，今年大缺水主因之一是沒有「颱風雨」，加上受到極端氣候影響，整個10月只有0.5毫米的雨量，11月也只有5.0毫米，展望今年僅餘的20天，情況並不樂觀。

老一輩鄉親也認為，金門有一句天氣俗諺：「冬雨貴於油」，說的是金門冬天本來就少雨，看來只有期待春天雨季帶來甘霖，這段期間大家要共體時艱，節約用水才好。

(中時 )