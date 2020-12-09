香港女星廖碧兒（Bernice Liu）在2000年參選溫哥華華裔小姐奪冠，接著踏入演藝圈變女演員，還一度成為香港無線電視的當家花旦；她先前曾和富二代盧啟賢交往，近期又傳出復合甚至要結婚，但日前男方否認戀情，廖碧兒近日私下出遊面露落寞神情，強顏歡笑令粉絲心疼。

廖碧兒2年前曾和富二代盧啟賢交往半年，分手後還是有共同朋友圈，今年10月在一場朋友聚會中，好友曬出一張4人合照，兩人分手後罕見同框外，好友還在留言爆料，「搶先祝賀廖碧兒與她未婚夫，中秋花好月圓」；雖然事後朋友已將留言刪除，但還是留下聚會同框照，廖碧兒和盧啟賢復合傳聞與否引起注目。

隔了2個月，日前傳出盧啟賢和朋友透露，跟廖碧兒只是朋友關係，否認復合一事，2人關係外人依舊看不清；而廖碧兒今（9）日在IG上傳搭電車出遊的影片，畫面中她戴著口罩和粗框眼鏡，出遊也不忘防疫，但仍發現她眼神中偶爾露出落幕的感覺，有網友認為她在強顏歡笑。

日前爆出盧啟賢否認復合傳聞，廖碧兒近日私下出遊面露落寞神情，強顏歡笑令粉絲心疼。(圖/ 摘自廖碧兒IG)

廖碧兒今年41歲，華裔小姐冠軍出身讓她一踏入演藝圈，就成為許多導演爭相邀請的女演員，在2005年至2010年還是無線電視台的當家花旦，在那期間曾和男演員劉愷威和陳豪傳出戀情，但都無疾而終。

(中時新聞網)