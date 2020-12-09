台北跨年卡司曝光 黃子佼、LULU再接主持棒。（吳康瑋攝）

台北跨年卡司曝光 黃子佼、LULU再接主持棒。（吳康瑋攝）

台北跨年一向是全國民眾的目光焦點，北市觀傳局於9日正式公佈晚會全部卡司，除了先前曝光的蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸、林宥嘉等人外，再宣布加碼邀請馬來西亞歌手黃明志，與自泰國音樂精靈蓋兒Gail合體登台表演，現場也公布今年晚會，將由藝人黃子佼及Lulu黃路梓茵再次接下主持棒。

黃子佼表示，遇到疫情通告大減，連唯一接到的尾牙，都是自己徒弟Lulu分享，針對這次跨年晚會，目前時間和檔期都敲好了，但自己在做造型時，還是一直擔心是否真的可以舉辦，並笑稱應該先拿訂金，到時候就算取消，也可以在家開心追劇。

黃子佼及LuLu師徒兩人近期都剛發表新歌，黃指出，自己仍是歌壇菜鳥，單曲「當你麋鹿」擠不上台北跨年舞台，但LuLu則笑稱，只要有其他藝人遲到，我們就會直接跳上台表演，到時候只要在路上撒圖釘，讓藝人遲到，連舞團我也先準備，隨時派得上用場。

現場出席的歌手黃明志指出，自己很多國外的朋友都很訝異跨年晚會能舉辦，都是因為台灣很安全、防疫很成功，他也透露，現場會邀請10位MV中的「奇樂女孩」一同站上台北跨年舞台演出，還有來自泰國的15歲音樂精靈蓋兒Gail也會一起飆歌，目前她已提早飛抵台灣，正在進行居家檢疫。

北市觀傳局主任秘書蕭君杰透露現場還將邀請到歌手伍佰、艾怡良、田馥甄、小宇等實力唱將獻唱，民眾可體驗到最新的燈光技術，享受最炫的跨年夜。

蕭君杰表示，這次晚會在戶外舉辦，也會派員提醒民眾盡量戴好口罩，但不會強制要求，並設置QRCode看板，希望民眾可以自主留下聯絡方式，而現場服務台、廁所也都會提供酒精、消毒液等用品，市府將依照指揮中心指引進行，若有變化，都會做滾動式修改。

(中時 )