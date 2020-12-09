耳鼻喉科醫師陳亮宇日前上節目分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

一名20多歲的年輕女子，喉嚨出現卡卡的感覺，時間長達1年多，口腔還會發出異味遭到男友嫌棄，因此不和她接吻。困擾的她看遍所有的醫生，都判定為胃食道逆流，但吃了藥都不見好轉，直到某次到耳鼻喉科看診，醫生才從她喉嚨挖出長達2公分的「扁桃腺結石」，並直言這類扁桃腺結石，剛開始不易察覺。

耳鼻喉科醫師陳亮宇日前在節目《醫師好辣》上分享案例，一名20多歲的年輕女子，總是出現喉嚨卡卡的感覺，此情況長達1、2年，起初看診的醫師都告訴她，這是胃食道逆流所造成的，這期間她吃了不少胃藥，但都不見好轉，甚至感覺自己「吃藥吃到胃壞掉。」

後來病患轉至耳鼻喉科，除了向陳亮宇主訴自己喉嚨卡卡外，她也因為一張嘴口腔就會發出異味，男友還因此拒絕和她接吻，聽完以上症狀，陳亮宇便拿棉花棒按壓她的喉嚨左側，果然發現好大一顆的「扁桃腺結石」。陳亮宇表示，這類扁桃腺結石不易察覺，若非仔細按壓檢查，很難揪出是扁桃腺結石在作怪。

陳亮宇強調，該病患會出現扁桃腺結石，是因為病患常熬夜，且飲食習慣偏好重油、重鹹的食物，加上口腔清潔沒到位，才會長出扁桃腺結石。雖這次清除結石，但扁桃腺存在凹洞，未來若沒徹底改善飲食和作息的話，這些結石還有可能再度冒出。

(中時新聞網)