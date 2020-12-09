近年來台灣友善穆斯林環境深受國際肯定，屏東多一度的旅遊印象更期待能在全球18億穆斯林人口中成為旅遊首選。屏東縣政府積極輔導轄區內穆斯林友善觀光場域(MFE)認證，截至今年11月止，新增包括民宿與伴手禮共計7家獲得穆斯林友善觀光場域認證，9日召開成果發表會，邀請穆斯林的朋友來感受屏東多一度的熱情。

全球穆斯林人口有18億人，旅遊市場商機龐大，日前屏東縣內包括墾丁亞曼達會館-索維拉餐廳、墾丁假期渡假飯店、屏東墾丁馬爾地夫溫泉大飯店、福灣巧克力已取得穆斯林認證。而為開拓旅遊市場，屏東縣政府交通旅遊處透過國際穆斯林觀光產業聯合發展協會輔導境內店家，經安排預約清真餐飲、有禮拜空間、規劃淨下設施、提供DIY活動、英文服務、穆斯林旅遊資訊以及有不含豬肉或酒類且可供選購的產品等相關項目後，透過輔導店家了解穆斯林食宿環境需求並進行改善，截至今年11月底，共計再增加7家取得穆斯林友善觀光場域（安心場域）（Muslim Friendly Environment，簡稱MFE）認證。

新增穆斯林友善觀光場域認證的7家屏東境內廠商，分別是盤古拉花園度假民宿、台巴太天空聚落民宿、卡米克墾丁民宿、墾丁光現旅宿、愛晴海民宿、福包園手工包子饅頭、華珍食品等。而伴手禮產品清真認證的則有華珍煎餅（花生、南瓜子、黑豆及芝麻等4個口味）、盧家芒果（芒果乾）等兩個店家、共計5項產品。

交通旅遊處表示，為建構友善穆斯林的旅遊市場，縣府除積極推動境內店家、廠商獲得穆斯林相關認證外，也客製化建構穆斯林友善遊程，並在遊程中加入縣內特色景點、獲證店家，讓穆斯林旅人來到屏東，在食宿遊購行中都能感受到屏東縣多一度的貼心與溫暖，相關穆斯林友善場域訊息也將公布在交旅處官網主題專區（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx），方便旅人搜尋。

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