財長蘇建榮9日召集九大公股行庫董總進行今年第三季的公股金融事業業務會報，其中針對未來公股業務發展方向，蘇建榮明確提示五大管理重點，特別是海外授信風管以及配合央行選擇性信用管制打擊土地炒作及投資客炒房，已位列管理重點。

其他還包括理專的道德風險問題，財長也責成各大行庫好好管理。此外，對於金管會所發布的「綠色金融行動方案2.0」，財部也特別鼓勵各公股金融事業評估參與、簽署或遵循國際倡議及原則，來加入實踐行列，發揮銀行透過金流來引導產業邁向永續發展功能。

對於疫情衝擊企業營運，蘇建榮在會中特別提醒公股銀行妥慎審視國內外疫情、政經情勢變動與中國及其他海外暴險情形，強化授信風險控管及落實貸後管理，以維持銀行穩健經營。

對於銀行業理財專員挪用客戶款項案件層出不窮，財部也強調，請各公股銀行積極督導業務人員恪遵法令及各項作業規範，強化內部作業程序，確保內部控制及內部稽核制度有效性，落實法令遵循，形塑誠信經營文化，在會中也指示公股銀行配合近期中央銀行選擇性信用管制措施，兼顧不動產授信業務推展與風險控管。

9日的會議中，財部亦特別邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超，以「供應鏈重組下對臺灣2021年經濟的影響」為題，分享在肺炎疫情、美中貿易戰及科技戰等影響下，對全球經濟及資本市場的觀察，以及臺灣可能的機會與挑戰。而兆豐金則以ESG為題，提出「銀行投資部門如何落實ESG目標」專題報告。

(工商 )