成語蕎擔任璀璨之星複賽「演藝組」評審。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂副董事長陳婉若（中）率領的評審團，與本屆璀璨之星入圍決賽的男模組參賽者合影。（伊林娛樂提供）

女模組入圍參賽者大合照。（伊林娛樂提供）

演藝組參賽者蘇子朋是台大榜首。(伊林娛樂提供)

陳泓宇神似倪安東張軒睿。(伊林娛樂提供)

2020最強選秀第9屆伊林璀璨之星，因受新冠肺炎疫情影響，本屆首度採線上海選報名，日前舉行「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」複賽，共選出60位參賽者進入決賽，決賽2021年1月29日舉行。「甜心藝人」成語蕎獲邀擔任報名人數最多的「演藝組」複賽評審，她鼓勵參賽者，沒入圍不代表永遠的失敗，不要氣餒，把過程當作學習，「人就像海綿一樣，邊吸收表演養分，慢慢越來越好，要先給自己掌聲」。

成語蕎曾參加選秀比賽，能感同身受參賽者第一次上臺的緊張心情，「比賽過程真的會很緊張，不知道怎麼面對，講話還要清楚有條理，這真的要很大的勇氣，願意來參加比賽的人就很厲害了，還要先突破心房」。她這次擔任評審，最重視參賽者的自信、氣質，還有個人特色，有幾位參賽者讓她印象深刻，歌聲有渲染力、會說話的眼睛，還有參賽者力與美的舞蹈，讓她雞皮疙瘩。

總評審伊林娛樂副董事長陳婉若特別在賽前為參賽者打氣，「每年看到很多璀璨之星報名比賽，大家不放棄夢想，我看了都很感動，還有這麼多人熱愛這個圈子。」她鼓勵參賽者，每一次的比賽都是學習，從別的選手身上學習自己缺少的部分，一次次的修正、堅持下去。

參賽者表演才藝五花八門，有自彈自唱、呼拉圈舞蹈、現代舞、主持等，也有人現場講笑話、模仿臺北市長柯文哲，現場笑聲不斷。參賽者中也不乏神似張軒睿混合倪安東明星臉，各行各業都來報名，如舞蹈老師、人體模特兒、服裝設計師、直播主等。值得一提的是，今年出現許多高學歷參賽者報名，美國柏克萊大學、英國愛丁堡大學、臺大、政大等高材生。

身高180公分25歲的蘇子朋，是2016年臺大榜首，在校期間擔任20多場大型活動主持人，是2019第十一屆海峽兩岸電視主持人大賽的金獎，主持經歷豐富，他從不愛講話到變熱愛主持，夢想成為知性主持人。身高167公分19歲的陳皓蕓，剛考上英國愛丁堡大學，喜歡唱歌、跳舞、RAP，她12歲時遭遇嚴重車禍，花了一年時間才重新學會走路，到現在能唱能跳，非常勵志。

身高180公分23歲陳泓宇，是臺灣和英國混血兒，曾被說過像倪安東、張軒睿，從小就喜歡舞臺，長期與家人住在大陸，為能在臺灣演藝圈發展，已至上海返臺念大學；身高177公分26歲的程梓賓是本屆玉富伸展臺大地時裝秀設計師冠軍，夢想是穿著自己的衣服在舞臺上唱歌，曾參加過《中國好聲音》海選、節目通告《同學搞什麼鬼》、《11點熱吵店》。

(中時 )