統一投顧總經理黎方國表示，金融市場的BV（Biden＋Vaccine）行情啟動，統一投顧預估 2021年台股指數的高點上看16000點，低點為13000點，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。

統一證券今（9）日舉行「2021年投資展望會」，由統一投顧總經理黎方國與統一證券知名操盤大師楊凱智執行副總主講，針對2021年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，進行完整的分析說明。

黎方國表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速，全球經濟可望逐步復甦，帶動台股未來表現，2021年台股建議持續偏多操作。

展望2021年，黎方國表示，2021年台灣經濟成長率（GDP）上看3.5％，將比2020年的2.0％更佳。由於美國總統大選落幕，加上疫苗進展快速，解除兩大干擾市場的不確定因素。拜登的勝選，可望讓2018年以來困擾金融市場的中美貿易戰逐漸緩和，全球政經情勢的可預測性及能見度隨之提高。此外，由於疫苗進展快速，飽受疫情困擾的生活型態亦可望逐步恢復過往樣貌。

(旺報 )