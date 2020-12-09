新北市政府大動作清楚標示萊豬措施，表面上，正如新北市長侯友宜所說，是「響應」蔡總統日前的說法，要讓民眾一目了然，實則等於全面「禁萊」。侯並表示「總統都講了，身為中央的行政院應該要很清楚的做好讓民眾一目了然…」侯友宜話雖說的輕巧，但頗有「劍指中央」，借力使力，讓蔡英文政府吃了啞巴虧還不敢吭氣。

在最近多項民調中，新北市長侯友宜的聲望都遠高於包括民進黨在內的其他政治人物，無論在六都市長或是2024的總統選舉，侯友宜的支持度幾乎都排第一名，這樣的結果，不論是民進黨政府或有意角逐大位的綠營重量級政治人物都最不樂見。

但是，「就算不喜歡，卻也不能表現出來」這正是綠營目前面對候友宜的痛與苦，原因無他，因為侯友宜任新北市長以來，事事都是以「市政優先」，在政治上，甚至選舉時，也幾乎做到「不逾距」，因此，讓綠營很難抓到什麼「小辮子」。

以這次萊豬風波因應來說，新北市政府從一開始和業者溝通、宣導，到昨天的順利完成立法（食安自治條例），凡事都「照步來」，等到一切完備後，才拿出大刀砍向中央，希望中央以民眾為依歸，「跟著我們這麼做。」

當然，就萊豬一事，行政院不但不會理會新北市政府，未來新北市的食安自條例能否順利核備，都很有問題，但無論結果如何？並不是最重要，重點是全國民眾都看到了國民黨執政的新北市在做什麼，而民進黨執政的中央政府和綠營執政縣市又做了什麼。

(中時新聞網)