許維恩在馬爾地夫的絕美沙灘留下美麗身影。（綠攝影像提供）

許維恩在馬爾地夫海灘大解放。（綠攝影像提供）

許維恩曾在2012年出版過唯一一本寫真EP《維恩的秘密花園》，未曾出版過真正寫真書的她，在時隔8年後，因緣際會，即將出版第一本也是最後一本寫真書《維恩的秘密莊園》！

許維恩最初是接受馬爾地夫六星級酒店邀請拍攝宣傳影片，同時拍攝商品廣告及拍攝寫真年曆。整個行程從國際線班機、坐船，再坐小飛機，才終於抵達小島，在有著碧海藍天、陽光、沙灘、海浪的人間天堂進行拍攝。期間還出動空拍機拍攝，從天還未亮就得起床準備，拍攝到太陽下山，她還因此曬傷。但為了作品，非得咬牙忍住曬傷的疼痛，也要完成工作。

原本只打算出寫真年曆，但是經紀公司覺得拍攝的成品實在太漂亮了，若只出寫真年曆僅曝光10多張照片，實在太可惜，所以提出發行精品寫真年曆及寫真書兩項商品的想法。沒想到卻換來許維恩冷靜回應：「我幾歲了？為何要出寫真書？」經過不斷勸說，才終於讓她態度鬆動，但也下定決心表示：「這是最後一次了，就當作紀念自己的美好，之後絕對不會再出寫真書了！」

(中時 )