新加坡金融管理局9日公布12月對外部經濟專家所做的調查，星國今年全年GDP料萎縮6％，與9月的調查結果一致。調查指出，製造業成長加快，餐飲住宿等行業的縮幅放緩，抵銷營建業與民間消費劇跌的頹勢。受訪經濟學家將今年製造業成長預估，由原先的2.3％上修到5.8％；住宿和食品服務業縮幅，從前估的29.1％調為27％。

(工商 )