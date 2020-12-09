MAS調查：星國今年GDP料萎縮6％ 19:492020/12/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局9日公布12月對外部經濟專家所做的調查，星國今年全年GDP料萎縮6％，與9月的調查結果一致。調查指出，製造業成長加快，餐飲住宿等行業的縮幅放緩，抵銷營建業與民間消費劇跌的頹勢。受訪經濟學家將今年製造業成長預估，由原先的2.3％上修到5.8％；住宿和食品服務業縮幅，從前估的29.1％調為27％。 IMF前副總裁朱民：陸2021年GDP增速可達12～13％ 渣打：2要素牽動 2021年全球GDP成長率4.8％ (工商 ) #調查 #星國 #GDP #萎縮 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》明年GDP 渣打：全球4.8％、台灣3.3％ 15:402020/12/09 財經 終止連9跌 11月物價年增0.09％ 04:102020/12/09 財經焦點 《國際經濟》德國10月出口成長趨緩 月增0.8％ 17:392020/12/09 財經 2021年續迎股債多頭榮景 台新投信：掌握ECARS投資術拚勝率 04:102020/12/09 全球財經 《國際經濟》季度最佳！消費和出口驅動 歐元區Q3GDP季增12.5％ 10:172020/12/09 財經 《台北股市》利多加持 黎方國：台股續驚驚漲創高 15:402020/12/09 財經 《台北股市》台股「牛」氣沖天 明年上看16000點 15:402020/12/09 財經 台灣300大企業調查：近半數視競爭加劇為首要風險 04:102020/12/09 金融．稅務 離岸人民幣盤中升破6.5元大關 創逾2年半新高 12:092020/12/09 財經 《港股》恆指重回月線漲331點 帶動國企午前收高130點 12:502020/12/09 財經 《金融》馬鐵英看明年產業 3好2壞 12:162020/12/09 財經 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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