以色列採購的首批輝瑞疫苗到手 19:492020/12/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列向美國輝瑞藥廠採購的新冠疫苗，首批已於9日抵達特拉維夫機場，比初時宣布的時間提早一天。負責分配的製藥廠Teva Pharmaceutical Industries透露，以國計畫12月20日開始施打，估計年底前約四分之一人口可接種。輝瑞上月同意供應以色列800萬劑疫苗，以國也向莫德納及阿斯特捷利康訂購。 日本最大水產市場 驚爆群聚感染 FDA證實 輝瑞疫苗安全有效 (工商 ) #以國 #以色列 #首批 #輝瑞疫苗 #向美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠疫情肆虐 台大公衛估全球感染將飆破7000萬人 13:262020/12/09 健康 反中拒疫苗 蔡政府犧牲全民 07:152020/12/09 政治 《國際金融》靜觀脫歐和疫情 歐股高檔徘徊 09:432020/12/09 財經 《國際金融》搶搭多頭列車 歐股站上396點 17:222020/12/09 財經 七成台股基金淨值創高 近36萬受益人都賺錢 19:192020/12/09 財經 南投花卉嘉年華 梅 蘭 櫻輪番迎客 04:102020/12/09 地方新聞 疫苗強心針 REITs大復活 亞太美國優先布局 04:102020/12/09 投資理財 輝瑞警告 明年難供美更多疫苗 04:102020/12/09 兩岸要聞 《韓股》韓股大漲2.02％ 再創歷史新高 16:312020/12/09 財經 阿拉伯聯合公國批准大陸疫苗上市 國藥股份漲停 15:192020/12/09 財經 《國際經濟》美國新冠確診破1500萬大關 佛奇警告：最壞情況還未到 12:162020/12/09 財經 財經熱門新聞 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 10年最大IPO狂潮！20兆資金將解封 陸股這時間迎來災難 - 財經 美推孟晚舟認罪協商 專家曝時機選擇與追打華為盤算 - 財經 搶老美肥單不能落後 台積電死敵砸錢急赴美 EUV有著落？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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