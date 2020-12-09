以色列向美國輝瑞藥廠採購的新冠疫苗，首批已於9日抵達特拉維夫機場，比初時宣布的時間提早一天。負責分配的製藥廠Teva Pharmaceutical Industries透露，以國計畫12月20日開始施打，估計年底前約四分之一人口可接種。輝瑞上月同意供應以色列800萬劑疫苗，以國也向莫德納及阿斯特捷利康訂購。

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