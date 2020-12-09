南投縣交通隊重機車隊今天前往玉山塔塔加鞍部進行遠地訓練，回程途中在台16線水里鄉路段，3輛重機因為天雨打滑而摔車，51歲簡姓小隊長追撞路邊小貨車傷勢嚴重，送醫急救後於傍晚宣告不治。

南投交通隊重機訓練車禍 雨天路滑撞貨車小隊長送醫不治（翻攝畫面）

9日南投縣境內陰雨不斷，天雨路滑狀況下，台16線水里集集路段，發生多起連環車禍事故，牽連11部車輛共7人送醫治療。9日中午，一輛廂型車行駛在台16線水里往集集方向，箱型車不慎失控自撞護欄後，車頭保險桿掉落在路邊，後方來車未能及時閃避保險桿，前後造成11部車輛追撞。

南投交通隊重機訓練車禍 雨天路滑撞貨車小隊長送醫不治（翻攝畫面）

天雨路滑發生連環車禍，而行經當地的警方重機車隊，也有3輛意外打滑，造成3名員警送醫，其中1名簡姓小隊長送醫後傷重不治死亡。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

天雨路滑發生連環車禍，而行經當地的警方重機車隊，也有3輛意外打滑，造成3名員警送醫，其中1名簡姓小隊長送醫後傷重不治死亡。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

而車禍事故的親友，接獲消息到場，紛紛將車輛停等在外車道路肩，下午2時剛好警用重機車隊長程受訓返程，簡姓小隊長疑似因為雨天視線不佳，撞上其中一部路肩車道的貨車車尾，隨後2重機駕駛為閃避打滑自摔。

省道台16線水里往集集路段9日中午因天雨路滑，造成多輛廂型車、客車、貨車追撞事故。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣警察局交通隊副隊長張瑞忠表示，今日下午接獲同仁回報該路段車禍，都有放慢速度，但簡姓小隊長當時原本要閃避該貨車，卻打滑失控，車頭撞上貨車尾，由於該路段才剛柏油才剛鋪好，不排除因為路面設計問題導致摔車，簡姓小隊長不幸於17時42分宣告不治。

張瑞忠說，簡姓小隊長現年51歲，由於簡小隊長是公務中傷亡，局方已經啟動撫卹機制，並通知家屬消息，全力協助處理後事。

集集分局表示，水里鄉事故路段今天一共發生5起車禍，交通隊15輛重機車隊通過時，警方才剛剛排除前面幾起車禍現場，管制通行。據了解，車禍發生時有3輛警用重機打滑摔車，簡姓小隊長的大型重機疑似閃避不及，打滑擦撞護欄後，追撞路旁一輛藍色小貨車，而這輛到現場關心的小貨車車主，正是前一起車禍車主的父親。

警方表示，小貨車雖停在事故地點後方外側，但造成簡姓小隊長身上多處骨折，傷勢嚴重轉送中國醫藥學院附屬醫院，但急救無效，院方於下午5點42分宣布不治。

(中時新聞網)