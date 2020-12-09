又是同一路段！台鐵花蓮東竹至富里間路段，6日一頭水牛才遭區間車撞擊當場死亡，今晚該路段又傳出撞擊一頭牛。台鐵一班439次從台東開往宜蘭的自強號，今晚6點07分行經東竹=富里路段時，撞上一頭牛，造成機車鼻頭蓋受損，幸無影響行車，並在晚間6點在34分恢復行駛。

台鐵指出，自強號撞上牛的當下，列車長立即停車查看處理，發現機車鼻頭蓋受損，不影響行車，在事發約27分鐘後，晚間6時34分現場開車繼續行駛，粗估影響相關4列次，共計127分。

其實這不是台鐵第一次發生撞到牛的意外，去年6月23日同樣是東竹至富里間路段，448次普悠瑪號撞上4頭路過軌道的水牛，導致牛隻卡在車下無法移出，列車故障無法行駛，影響花東線列車共一列70人；本月6日也因撞上一頭水牛，牛隻當場死亡，且台鐵第3中途閉塞號誌地上ATP感應器撞壞，列車軔管稍有漏氣，不過列車當下仍可行駛。

(中時 )