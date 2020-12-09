蘆竹區福昌里長徐承昌出身於農家，擅長種植各項農作物，並在蘆竹擁有多塊土地，為了善用土地徐承昌今年初決定種植沉香，大片土地約種植了2500株的沉香樹苗，並定期請來彰化的樹醫生細心照料，讓他直呼「最懶惰的投資」。

今年65歲的徐承昌對於植栽相當在行，經由朋友介紹後，將南投的沉香樹苗運來桃園，今年年初利用自家約1公頃的土地種植沉香樹苗，原土地是用來種植蓮藕等農作物，起初整建、整田及挖水溝就讓他花了上百萬的資金，徐承昌說，沉香並不需要過多的水分，僅需透過雨水灌溉，並由樹醫生定期健康檢查就能健康成長。

雖然蘆竹也有其他人在種植沉香，但種植的數量都僅在4百至5百株左右，徐承昌正是蘆竹的沉香大戶，他提到，一株沉香樹苗約350元，10年後將會成長至一株5萬元，擁有超高利潤吸引他的種植慾，依2500株計算，約可回收破億元的利潤。

徐承昌對於周圍的鐵網架設更十分用心，就是怕遭小人偷竊，而沉香的作用十分廣泛，可緩解失眠的症狀，也能活血降氣，沉香木也時常作為佛珠等木頭製品，近期雖然天氣驟降、雨勢變大，但對於種植沉香樹苗並不會有太大的影響。

(中時 )