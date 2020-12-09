桃園市農業局9日舉辦桃園黑豬肉大賞記者會，現場邀請主廚料理客家小炒，並準備黑豬肉燥飯及在地10家餐廳業者聯手製作的客家美食「si bao實名制元氣餐盒」，邀請民眾共同品嘗客家豬肉美食料理。（姜霏攝）

為鼓勵國產豬肉食材在地化，桃園市政府及中央規畫桃園市養豬產業升級發展三策略，推動補助不打折、升級再加碼、產地標示加冷鏈等政策，提供消費者更新鮮安全且可信賴的豬肉，確保食材溯源安全性及產地標示正確性，藉此提升國產豬肉市占率。

桃園市農業局表示，養豬為台灣重要產業文化，其中黑毛豬占桃園豬肉產量超過7成以上，桃園與屏東同為黑毛豬主要產地，口感及品質皆比進口豬肉更優質。因應之前非洲豬瘟疫情，桃園市府輔導中型養豬場設置須經環保檢測的烹煮設備，設置廚餘轉化為堆肥的處理廠等預備工作，同時推廣黑毛豬消費，協助豬農育養及行銷。

桃園市長鄭文燦說「危機即是轉機」，因應近期萊豬議題討論熱烈，桃園市府持續推動豬瘟疫苗全面補助、豬場防疫再加碼、豬隻死亡保險保費補助及畜牧場死廢畜禽集運免費等措施，另農委會環保升級補助一半經費，桃園市府也補助10年利息，同時，為保障消費者權益，桃園豬肉品採桃園豬及國產豬肉產地標示雙認證計畫，且配合中央畜產會全國推動肉品冷鏈升級計畫，協助肉品市場及屠宰場冷鏈轉型，低溫配送肉品，保障肉品新鮮度及品質。

中央畜產會董事長林聰賢表示，桃園黑豬養殖全國占比大，且黑豬肉廣泛運用於客家料理，形成特殊的產業發展，盼桃園依此優勢成為農特產品及食品加工的推廣基地，協助國產豬肉在地化及成為出口國際的重要櫥窗。

(中時 )