隨著陸美貿易戰層面擴大到全球2強爭霸，誰能在未來的科技產業發展獲得主導權成為關鍵，就有不少在海外或是港股掛牌的大陸企業，選擇今年回歸A股上市，導致今年下半年有許多陸企在大陸的疫情獲得控制後選擇IPO(首次公開發行)募資，但資料顯示，這導致市場上的閉鎖期禁售股票大增，明年解禁超過7220億美元(超過20兆元新台幣)的股票恐怕會讓陸股出現劇烈震盪。

大陸半導體自主化成為北京當局發展經濟共識，在美國政府威脅逼近下，今年最火熱的IPO案之一，莫過於大陸晶圓代工龍頭中芯國際7月在上海科創板上市，這場陸股10年來最大IPO案，背負著大陸半導體自主的期待。

根據今年10月中國證券報微信公眾號報導指出，今年前3季A股IPO規模達3557億元人民幣，達295家，將創10年新高，以行業別來看，今年數量最多的公司就屬半導體生產與設備廠商最多，其次為製造業、生技公司。

根據數據顯示，這些IPO案的規模占陸股約7%比重，陸資興業證券報告指稱，新股買賣解禁將落在明年第二、第三季。據外國財經媒體報導，中金公司指出，明年將解禁的股票集中在電子、生技以及證券股等種類，最大5家分別為特斯拉在陸電池供應商寧德時代、邁瑞生物醫療電子、富士康工業互聯網、中信建投證券、中國人民保險集團，每家都有超過1980億元人民幣的規模。

分析師指出，大陸國企債務違約潮爆發後，愈發更多公司以發行股票募資，這代表市場上將有更多的禁售股票。陸股的閉鎖期通常落在6個月至3年，像是今年在科創板成立1周年後的3個交易日重挫8.2%，主要是有部分股票禁售解鎖，同時間，滬深300指數下跌4%。

陸企今年從IPO募資而來的規模創10年來高點，私募融資也創3年來新高。分析師警告，大陸經濟持續從疫情中復甦，招商證券分析師指出，大約有超過1兆元人民幣從共同基金與海外投資流入A股。

(中時新聞網)