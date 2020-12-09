尼龍漁網經由熱融、抽絲重新再製成運動衣、背包、太陽眼鏡、3D列印線材等環保產品，促進藍色循環經濟。（姜霏攝）

為避免漁民亂丟漁網造成環境負擔，桃園市政府與海委會海保署推動廢棄漁網回收再利用計畫，以每公斤15元的價格向漁民收購廢漁網，回收後可製成再生塑膠產品，今年11月中開始試辦，不到1個月就回收20公噸的廢漁網。

今年10月在桃園海岸就發生兩起海龜被漁網纏繞並受困於海灘上，幸好被海岸巡護志工及時發現緊急救援，為了避免廢漁網威脅海洋野生動物的生存，及維護健康的海洋生態環境，桃園市海管處積極向海洋委員會海洋保育署爭取試辦廢棄漁網回收再利用計畫，直接向漁民收購廢漁網，藉由經濟誘因鼓勵漁民踴躍回收廢漁網。

海管處分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，以每公斤15元的價格向漁民收購廢漁網，以免遭隨意廢棄海中，危害海洋生態，漁網回收後可製成再生塑膠產品，如墨鏡、衣服及背包等，促進循環經濟外，也能減少後續清理成本。

竹圍和永安漁港的漁民主要以流刺網、底刺網捕魚，漁網本身是尼龍材質，考量尼龍漁網的回收價值最高，再生技術也最成熟，因此海管處積極與桃園市漁會合作，並於11月公告，分別在桃園區漁會與中壢區漁會大樓辦理說明會，公告後不到1個月就已回收20公噸。

海管處強調，漁網若長期浸泡海水將減損再利用價值，因此有必要加強源頭回收，此外為了提升再利用價值，漁網中的浮子、鉛線都要先拆解分類，海管處呼籲，漁民必須將不堪使用的廢漁網回收上岸，千萬不要隨意棄置海中。

(中時 )