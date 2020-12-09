為鼓勵青農投入農業領域，培訓時可每月獲得3萬元津貼外，創業計畫審查通過後每人最高能補助20萬。（姜霏攝）

為考量農業需要經驗傳承並導入創新思維，桃園市農業局積極推動青年從農輔導計畫，採師徒制方式，在4個月訓練期間，帶領有意願投入農業領域的青年夥伴熟悉相關農業基礎，青農培訓時可每月獲得3萬元津貼外，創業計畫審查通過後每人最高能補助20萬。

由於桃園是北台農業創新重要基地，無論是稻米、茶葉、花卉、蔬果、雜糧、畜牧或休閒農業區經營等領域都表現相當亮眼，在全國市場中極具競爭力，屬於小而強農業，桃園市青年從農輔導計畫開辦至今共培育237位優秀青農，以師徒方式教導青農，熟悉「農業基礎系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」等專業領域，目前有越來越多農二代投入農業的趨勢，為桃園農業發展注入更多活力。

桃園市長鄭文燦9日出席青年從農輔導計畫第七屆結業典禮，他期勉優秀青農夥伴未來能互相扶持、互相交流，他表示，未來桃園市府也會持續支持青農培育計畫，並協助青農加強產品開發及產品包裝設計等環節，希望提供消費者高品質、有特色的農產品。

農業局提到，第八屆青年從農輔導計畫即日起至明年1月29日開放報名，期盼更多的青農夥伴一同投入農業工作，帶領桃園提升創新能力，學員培訓期間每月可獲得3萬元生活津貼，希望減輕學員的經濟壓力，此外，為鼓勵學員學成後應用所學投入創業，創業計畫審查通過者厚，將補助每人最高20萬元的資材及設備購買費用。

(中時 )