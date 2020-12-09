大陸寶鋼9日晚公佈明年1月份內銷盤價，全面大漲，包括厚板每公噸漲300元人民幣、熱軋漲400元人民幣、普冷每公噸漲500元人民幣、熱鍍鋅每公噸大漲500元人民幣、電鍍鋅每公噸漲500元人民幣、電磁鋼片每公噸漲800兀人民幣等。

對此，中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼超強漲勢，顯示鋼鐵景氣氣勢如虹。

(工商 )