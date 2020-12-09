大陸寶鋼 明年1月份盤價全面大漲 20:012020/12/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼9日晚公佈明年1月份內銷盤價，全面大漲，包括厚板每公噸漲300元人民幣、熱軋漲400元人民幣、普冷每公噸漲500元人民幣、熱鍍鋅每公噸大漲500元人民幣、電鍍鋅每公噸漲500元人民幣、電磁鋼片每公噸漲800兀人民幣等。 對此，中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼超強漲勢，顯示鋼鐵景氣氣勢如虹。 《商情》預料需求增加 激勵LME基本金屬期貨普漲 熱門股－陽明 外資力挺量增價揚 (工商 ) #中鋼 #每公噸漲 #大漲 #大陸寶鋼 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》大成鋼11月營收年增翻正 Q4拚轉盈獲法人青睞 12:502020/12/09 財經 《熱門族群》台股造山運動 30條好漢集結 11:592020/12/09 財經 台積無極限 台股再寫五驚奇 04:102020/12/09 財經要聞 疫苗現曙光、運價漲不停 航運族群股價掀大浪 04:102020/12/09 證券．權證 作帳列車鳴笛 華邦電、新唐熱 04:102020/12/09 證券．權證 「航海王」駕到！神人買爆萬張長榮 2天狂賺5輛賓利 12:192020/12/09 財經 《盤後解析》雙D、「航海王」出擊 台股再闖天關 14:322020/12/09 財經 波沛11月營收2.92億元 創歷年同期新高 19:192020/12/09 財經 《集中市場》台股不見天花板！三大法人買超24.12億元 15:402020/12/09 財經 《盤中解析》晶圓雙雄熄火、雙D偕航運接棒 台股日日有高點 11:252020/12/09 財經 台驊投控11月營收創新高 年增六成 17:402020/12/09 財經 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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