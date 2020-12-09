多次公開對加州政府表達不滿的特斯拉創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）周二證實已經搬離加州，成為德州州民。穆斯克聲稱搬到德州為的是督建德州新廠與就近管理另一家公司SpaceX，但媒體報導，搬到德州可讓穆斯克省下數十億美元的稅金。

穆斯克是在接受華爾街日報專訪時做以上表示。他說：「我目前手頭上最需處理的兩件大事是南德州的星艦研發計畫（SpaceX）與特斯拉在美國興建的第二座超級工廠，在時間的運用上，在加州沒辦法發揮最大的效果。」

穆斯克同時直言，加州的種種作為也是讓他決定搬家遷往德州的主因。穆斯克向來不滿加州政府法規阻礙創新，主張政府應淘汰老舊規定，而不是設下更多新規定，政府該做的事是「別成擋在路中間的阻礙」。

他還特別舉例指出，「加州就如同是一支連勝不止的球隊，因此有些自得意滿，甚至目中無人，最終就無法贏得總冠軍。」

穆斯克表示，舊金山灣區對全球有巨大的影響力，但影響力已經開始出現變化，「我認為矽谷的影響力未來會有些下滑。」

今年受爆發新冠肺炎疫情的影響，多家科技大廠紛紛從矽谷遷出，包括Palantir科技公司搬到丹佛，連創建矽谷的元老企業慧與科技（惠普前企業部門）上周也宣布計畫將營運總部遷到德州。

另有傳言指出，穆斯克搬到德州也有個人節稅的考量。特斯拉今年股價大暴衝，年線累計狂飆670％，也讓穆斯克的個人身家從270億美元暴增至1,550億美元，躍升為全球第二大富豪，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。穆斯克需上繳的稅金勢必十分可觀。

根據2018年穆斯克與公司簽定的薪酬分紅合約，光是股票選擇權部份，穆斯克執行認股權的帳面潛在價值就達近200億美元。

與加州高稅負相較，德州的稅負環境確實誘人。德州不課徵個人所得稅與資本利得稅，反觀加州的個人所得稅率最高達13.3％，資本利得稅稅率也差不多是該一水準。

(工商 )