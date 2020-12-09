台商回流投資擴廠，工業區需求大增，台中神岡區受惠於豐洲工業區2期、擴大神岡都市計畫周邊產業園區、清泉崗門戶計畫等重大建設陸續啟動，且配合智慧機械及航太產業推動政策，不僅建構完整科技產業支援走廊，並打造航太製造產業聚落，支援航太零件供應鏈，在企業支持下，神岡區未來有望成為新興科技走廊。

此外，神岡區擁有便捷的交通加持，近鄰清泉崗國際機場、國道1號、國道4號、以及中山路能迅速到達豐原區、大雅區、北屯區11期崇德路商圈、潭子區等周邊熱鬧城區。

神岡區隨著重大建設逐步啟動，潛藏的傳產業、科技業能量逐步爆發，預期將帶動越來越多的就業機會，近幾年吸引了昌祐、坤聯富等建商插旗推出少見的大樓案，吸引在地年輕首購族搶購；其中，以神岡首座七期級地標為訴求的「坤聯富澄臻」，是社口中山路商圈罕見的大基地開發案，進場以來頗受神岡在地客的青睞。

由於神岡區社口中山路商圈屬於較早開發區域，多半以老舊公寓與2房產品居多，坤聯富建設看好神岡未來發展潛力與換屋需求，推出地上12層、地下2層的雙塔建築，規劃84戶住家及1戶店面，單層4戶、純3房36-38坪產品，每坪開價3字頭，總銷10億元，創下區域新高價。

「坤聯富澄臻」鄰近神岡完全中學、社口國小，同時享有寧靜居宅品質，目前整體銷售近5成，已購客戶包括企業主置產、換屋及注重居住品質的族群；其中，神岡區在地客源就佔約85％，還有中科后里廠的科技人購屋，12月初已提前動工興建。

坤聯富建設總經理陳丕欣表示，「坤聯富澄臻」基地面積約844坪，40％低建蔽率，聘請七期豪宅團隊-呂永豐、李明哲建築師、閤里居設計師洪仲誼、天翔結構技師陳至忠擘劃，以世界頂級京都安縵飯店（Aman Hotel）為規劃藍圖，注入「禪意和風、款待美學」渡假生活體驗。

「坤聯富澄臻」案強調四面臨路遊園水徑，打破邊界、達到無界，完整街廓打造外廊內院-外有約210米散步綠廊、內有禪風水瀑庭園，呈現豪宅才有的氣度，塑造「通風採光」的建築健康體質。

此外，挑高6米8崗石門廳、近38米多重景深，公設規劃家教閱覽室、多功能輕食吧、健身房，透過大面窗就能欣賞美景；配備頂級建材，並採用耐震翼牆、一樓結構加勁牆、一樓牆壁加厚至約18公分，採用豪宅規格工法守護居住安全。

(工商 )