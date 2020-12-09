玩家們期待已久的電玩大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》將在10日發售，但這款遊戲的內容，被發現是改編自桌遊《電馭叛客2020》，且參考其中的設定，將台灣設定成獨立國家，並引起是否會有「辱華」疑慮的討論。不過，大陸網友們卻沒太多激烈反應，還有網友要大家別跟著瞎起鬨。

《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》是一款由波蘭遊戲公司CD Projekt RED製作並發行的第一人稱視角角色扮演遊戲，原定今年年初發售，但因內容仍有需要修改的部分，故一直推遲發售時間直到12月10日。遊戲故事內容改編自1990年推出的桌遊《電馭叛客2020》，但有網友發現，在遊戲中台灣被設定成獨立國家，可能會讓大陸玩家聯想到「辱華」而予以抵制。

這款遊戲在大陸翻譯成《賽博朋克2077》，因內容出現台獨元素，「賽博朋克2077辱華」這個議題也在微博上引起大陸網友熱議，不過有不少大陸網友是抱持闢謠和理性的心態進行討論，「某些人仿佛巴不得外人乳自己的民族，自己強大了能不能有點自信，差不多得了」、「遊戲沒出呢，黑貼就出了。咋的文化自卑還是人種自卑？」、「那是2020，一群沒腦子的瞎咧咧起哄」、「可能蠢驢過大的宣發引起了太多人的關注，但是2077並沒有辱華是事實，康陶的設定是瀋陽的公司不是臺灣的，沒有瞭解過就請不要看見辱華兩個字就直接起飛 」。

大陸網友留言。(翻攝自微博)

大陸網友留言。(翻攝自微博)

不過，也有部分大陸網友對此感到憤怒，「噁心辣雞遊戲」、「支持封殺」、「好傢伙，我直接好傢伙 」。

(中時新聞網)