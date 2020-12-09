國民黨今中常會邀媒體人彭文正演講「新聞自由」，大談蔡總統「假博士」疑案，民進黨發言人周江杰質疑國民黨敢邀彭到中常會演講，卻又不敢對演講內容背書，是否害怕承擔法律責任。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書回批民進黨不懂傾聽不同意見，在「民主」和「進步」兩樣核心價值的進展，不但沒有進步，顯然還出現斷層。

鄭照新說，今日的國民黨，面對不同意見，是「傾聽，交流，理解」；而今日的民進黨，面對不同意見，則是「打壓，污衊，消除」。在民主時代的開放社會，一個進步政黨面對異見的態度需要的是前者，而不是後者。

他說，民主進步黨或許在權力增長上成長快速，但在「民主」和「進步」這兩樣核心價值的進展上，不但沒有進步，顯然還出現斷層。

鄭照新說，民進黨發言人這樣的回應，表示民進黨不懂得傾聽不同意見，認為只有同意對方才可以傾聽對方。執政黨發言人民主素養狹隘至此，令人失望。

(中時 )