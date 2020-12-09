店裡吃不夠，吃到你家去！王品集團重兵集結年菜戰場，旗下萬鮮公司推出「王品嚴選」年菜系列，12月9日起正式開賣，今年集合旗下8位主廚、20面大賽金牌的陣容，經過六個月研發，從146道菜測試、收斂、嚴選，最終選出10道美饌，絕對是除夕圍爐的最佳選擇，最大特色是簡單覆熱即可完美重現口感風味，軟嫩多汁就像現煮，第一次做年夜飯也能輕鬆獲得家人的掌聲，全家共享獨特奢華的美味。

王品集團「萬鮮」去年首推年菜，挾著料好味美、簡單好料理、性價比高的優勢，早鳥組合3天完售、總共賣出3,500組、1.6萬份的亮眼成績。今年「王品嚴選」金牌年菜宴，未上市先轟動，台灣科技兩大「護國神山」福委會提前預購，作為年節賀禮，是感謝同仁的最佳福利。萬鮮公司副總周佳穎表示：精選食材得來不易、製作又費工，數量有限，推出5,000組早鳥套餐，搭配其他單點主菜，預計銷售35,000份。

萬鮮公司副總周佳穎表示：「台灣年菜市場產值整體推估約50億元，其中冷凍年菜以每年4.65％的複合成長率逐漸擴大，今年受到疫情影響，國人無法出國，除夕年菜市場成長幅度更大；許多大企業雖然取消尾牙，但是給同仁的福利不縮水，衍生的年終禮品商機，將為年菜市場帶來更多商機，預估成長至少20％，市場規模將上看60億元左右。」

今年「王品嚴選」的金牌年菜宴，集合8位研發主廚，每位都是國際賽事之翹楚，包括亞洲年度重要廚藝賽事：泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）、世界廚師聯合會（WACS）唯一認證的洲際比賽：FHC國際烹飪藝術比賽…20道廚藝金牌加持，成為消費者最安心的保證。

「王品嚴選」金牌年菜宴在王品集團全台門店銷售，或透過「王品瘋美食」App、進入「王品嚴選」 https：／／wangmart.wowprime.com 即時選購，還能享有「王品瘋美食」App會員點數、優惠互用的便利。此外，國內兩大超商龍頭7-11、全家超商，也有不同的年菜組合可選，價格從1,999元（四菜）~8,800元（六菜）。小家庭也可以選購單品，從350元~3,980元，產品選擇更多元、更方便。而銷售據點從網路、王品集團200多家門店、擴展到全台超商一萬個門市，您家巷口就能輕鬆買到金牌年菜宴。

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