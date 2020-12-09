中華電信技術長林榮賜9日受邀出席IEEE GLOBECOM進行專題演講時表示，中華電信5G網路採用C-RAN架構，融合3.5GHz頻段的5G基地台與2100MHz頻段的4G基地台，推升中華電5G網速高居國內第一。

另外，對於經濟部大力推廣O-RAN開放架構的5G網路，林榮賜表示，中華電信支持O-RAN架構，目前台灣已有相當多廠商投入O-RAN設備市場，O-RAN網路確實有助於降低電信商建設網路的成本，不過，不同設備之間的互通性、以及O-RAN網路的穩定性，仍然需要一些時間，中華電信認為，在企業專網有機會率先考慮採用O-RAN架構網路，至於公眾網路部份，若O-RAN還不夠穩定則將持比較保留態度。

林榮賜9日特別從技術剖析中華電信5G網路有別於競業之處，在於中華電信首創國內先例，第一家採用中央控管機房架構的C-RAN機房，集中管理有效達到降低成本、故障快速反應及快速維修效益。另以4G/5G EN-DC（EUTRA-NR Dual Connectivity）雙連結架構基站，加上低頻2100MHz提供室內5G服務，特別能對捷運、國際機場及人潮聚集的百貨公司、大賣場、展覽中心提供更廣、更深的5G涵蓋。而EN-DC也是3GPP早期標準化的網路架構，中華電率先採用。

林榮賜強調，中華電信發展5G，是希望利用開放基礎網路設備，建立生態系，同時廣結盟數位化服務的合作夥伴。

中華電信表示，目前5G基地台建設已超過4,200台，預計2021年年底之前擴充到1萬座，3年內5G網路達到全台人口覆蓋99％。而5G用戶數部份，中華電信已超過30萬用戶，三年內希望4G用戶轉換5G超過50％比例。

(工商 )