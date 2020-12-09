56歲港星「小龜」黃一山出道近30年，與周星馳合作包括《逃學威龍》等多部電影，矮小身材與招牌笑臉令影迷印象深刻。其實戲外的他，還是個超級好爸爸，近年在大陸拚命接戲，一連演出15部網路電影，都是為了照顧他罹患罕病的20歲長子黃頌衡，還有在英國名牌大學讀書的小兒子黃頌匡。

黃一山與曾在大陸電視台任職的妻子杜婷婷結婚25年，育有2子。原本幸福的家庭生活，卻在他2005年發現大兒子罹患先天性腦白質發育不健全的罕見疾病，出現變化，因為這種病暫時沒有醫治方法，兒子狀況只會越來越差，走路也需要人攙扶，生命危在旦夕。

黃一山近年都在大陸演藝圈發展。(取自黃一山微博)

黃一山更曾在訪問中，透露出對兒子未來的擔心。被問起將來若他先走一步，兒子會託付給誰照顧？他當時瞬間從笑臉變憂愁，強忍淚水回答：「我希望與兒子一起走。」

近年演藝事業專心轉往大陸發展的黃一山，日前更向港媒透露雖然在大陸一連接下15部網路電影，但賺來的錢全都花在2個兒子身上。據東網報導，黃一山除了大兒子罹患罕病，小兒子則在英國倫敦大學讀書，所以每年光是花在他們身上的醫藥費與學費，至少就要港幣上千萬。

(中時新聞網)