俄羅斯國防部將於本月開始，對新一代的Mi-28NM武裝直升機，與Mi-26T2V運輸直升機進行高空測試，要瞭解它們在高原環境的性能。

防衛世界(Defense World)報導，米爾直升機設計局將派出3架原型直升機，分別是2架Mi-28NM和1架Mi-26T2V。測試地點在高加索山脈的厄爾布魯士山（Elbrus），此山海拔高度5,642 公尺。

國防工業消息來源說，其實米爾公司已經在山區和敘利亞進行了初步測試，但還沒有在冬季的高原環境。

Mi-28是米爾設計局應對美國AH-64阿帕契，所設計的新一代武裝直升機，設計上有一些學仿的影子，被西方笑稱為「阿帕契斯基」。它機鼻裝有光電/紅外感測設備，在各種天候環境都能有效掌握周邊情況，適用於白天、夜晚與所有天氣條件。直升機桅頂也有毫米波雷達，可以及時偵知周圍環境，飛行員頭盔安裝成像式指向系統，與阿帕契的單眼投影設備類似。

Mi-28N的最高時速可達300公里/小時，其固定武裝是30公釐旋轉機砲，並可以攜帶多種飛彈和火箭。起飛重量超過11噸。

2019年6月，米爾公司投出最新版本的Mi-28改良型，稱為Mi-28NM「暗夜獵人」，改進的機身和現代化的VK-2500P發動機、新一代電子機載系統和目標瞄準系統，都使它的性能更佳。它是根據敘利亞的作戰經驗研製的，首批量產型將於今年開始，俄羅斯軍方已訂購100架，預計到2027年才會完全交貨。

Mi-26則是大型運輸直升機，其運載能力是直升機之最，達到20噸之譜，幾乎等於美國C-130運輸機的運量。

Mi-26T2V直升機是最新改良型，安裝NPK90-2V集成式航空電子設備，可使直升機在巡航飛行時，能夠用自動模式飛行，使飛行員操作更輕鬆。Mi-26T2V另安裝防禦輔助裝置，可保護直升機免遭防空飛彈的偷襲。

(中時新聞網)