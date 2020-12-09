「2020全球採購大會」最後壓軸9日登場，外貿協會特別規劃「科技防疫x數位防疫」、「綠色產品暨綠能」以及「臺灣五金手工具」等主題，洽邀225買主協助逾250家國內業者擺脫疫情黑天鵝尋找出海口；包括全球最大五金零售商Ace Hardware、wesco、歐洲扣件商Kebek等重磅級買主均對台灣五金手工具業者大表興趣。

「臺灣五金手工具採購大會」與手工具公會、扣件公會、水五金協會等合作，於臺北及臺中同步進行線上馬拉松洽談，我110家廠商與全球85家買主線上視訊洽談，除了Ace Hardware外、全美超過4,500家銷售據點True Value、溫哥華3 Dimension Construction Group等均承諾疫情後會立即來臺訪廠。

許多大型外商表示，因中美關係緊張，透過本洽談平台開發不少新的供應商，例如百恩國際的工業眼鏡、繽紛園藝資材公司生產創意的兩分式吊盆、今品、品甫的戶外用品、福裕科技的客製化電池等，特別受到買主青睞，預計在年底前創造出另一波商機。

臺灣素有「手工具王國」的美譽，每年除為我創造40億美元產值，更為我賺進40億美元外匯。今年我手工具產業受疫情逆襲，1-11月出口雖較去年同期衰退1.7％，但對兩大出口市場美國以及中國大陸皆維持9.1％、8.9％正成長，顯見我手工具持續受美中青睞。

(工商 )