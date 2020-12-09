中工松山新案完工交屋 11月營收衝破14億 20:192020/12/09 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中工（2515）今（9）日公布營收，受惠台北市松山區新案「中工耘翠」完工交屋所貢獻，11月營收一舉衝高至14.3億元，年增率達16.66％；累計前11月營收比去年同期成長8.18％，至123.15億元。 中工今年前三季新成屋持續銷售、加上處分兩艘船舶，累計前三季稅後純益激增1倍至4億元，EPS倍增至0.26元。 展望第四季，台北市松山區的「中工耘翠」交屋入帳，將是業績重點，全案總銷金額達20億元，已售八成多。 波沛11月營收2.92億元 創歷年同期新高 晶睿通訊11月營收創近28個月新低 (工商 ) #中工 #月營收 #新案 #完工交屋 #台北市松山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》海運一櫃難求 台驊投控11月營收首登15億元 16:142020/12/09 財經 《鋼鐵股》大成鋼11月營收年增翻正 Q4拚轉盈獲法人青睞 12:502020/12/09 財經 雅茗11月營收1.45億元 年減幅度今年最低 15:522020/12/09 財經 《百貨股》特力11月營收年增2成 旺到農曆年前 08:012020/12/09 財經 法德藥 11月營收歷史次高 04:102020/12/09 證券．權證 出貨遞延 儒鴻11月營收月減二成 04:102020/12/09 證券．權證 《通信網路》統振11月營收雙增 站回3億大關 10:342020/12/09 財經 亞聚11月營收成長 集團最佳 04:102020/12/09 證券．權證 軒郁雙11繳佳績 11月營收突破2億 再創歷史同期新高 10:192020/12/09 財經 《半導體》光罩11月營收續攀高 全年拚攻頂 13:242020/12/09 財經 九齊科技 11月營收創新紀錄 04:102020/12/09 證券．權證 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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