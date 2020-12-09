中工（2515）今（9）日公布營收，受惠台北市松山區新案「中工耘翠」完工交屋所貢獻，11月營收一舉衝高至14.3億元，年增率達16.66％；累計前11月營收比去年同期成長8.18％，至123.15億元。

中工今年前三季新成屋持續銷售、加上處分兩艘船舶，累計前三季稅後純益激增1倍至4億元，EPS倍增至0.26元。

展望第四季，台北市松山區的「中工耘翠」交屋入帳，將是業績重點，全案總銷金額達20億元，已售八成多。

(工商 )