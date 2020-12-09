東北季風影響，今(9日)晚至明(10日)晨基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。(氣象局)

中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風及南方雲系影響，各地天氣濕涼，降雨範圍擴及中南部，其中雲林以北及宜花地區降雨顯著，其他地區也有零星短暫雨。「天氣職人」吳聖宇表示。受到華南短波槽東移影響，台灣位於冷暖空氣交會區域，降雨機率持續偏高，預計這波與是會一直下到周末（9-13日）。周日（13日）新一波冷空氣接手，下周一、二（14-15日）最低溫恐下探13度，甚至更低。

（2150更新大雨特報）

受到東北季風影響，氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報，今(9日)晚至明(10日)晨基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

吳聖宇今（9日）指出，台灣受到短波槽東移影響，又因位在冷暖空氣交會區域，附近大氣不穩定，導致降雨機率持續偏高，預估今天起到這個周末（9-13日）天氣都不好。其中，位在東北季風迎風面的桃園以北到東半部地區降雨比較明顯，累積雨量可達大雨，甚至局部豪雨，新竹到中彰投一帶在也會有降雨機會。

吳聖宇表示，明後天（10-11日）降雨會減少一些，至周末（12-13日）降雨再度增多，不過雲林以南地區受影響程度較小，整體為雲量偏多，偶有局部短暫陣雨的天氣。溫度方面，到周末前冷空氣都沒出現增強趨勢，北部、東北部低溫約17-19度，空曠地區會更低一點；白天高溫約20-23度，竹苗地區稍微高溫可達25度，整體偏涼。

不過，吳聖宇指出，下一波冷空氣預估在周日（13日）晚間就會抵達，尤其這次冷空氣南下幅度較大，全台的降溫會很有感。在周一、二（13-14日）左右就能感受到較低溫出現：北部、東北部降至14-15度，空曠地區應該會降到13度，甚至更低；中部及花蓮地區約16-18度，南部及台東地區約17-19度，空曠地區都會在降1-2度。吳聖宇表示，此波冷空氣已在大陸冷氣團等級的邊緣，預估要等到下周三（16日）後，整體溫度才有回升的趨勢。

(中時新聞網)