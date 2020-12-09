雲林驚爆一名從事八大特種行業的女子，感染愛滋病毒，且體內驗病毒量破百萬，代表傳染力相當高，雲林縣衛生局呼籲半年內，曾與性工作者無套性行為的尋芳客，應盡速接受愛滋篩檢。而資深員警也曝光接S(性交易)內幕，透露一般其實只有變性女子，願意無套接客，賺取高報酬。

根據消息，一般從事八大行業的工作者，現在大都懂得保護自己，像是台灣籍的酒店小姐，要與客人從事性行為時，一定會先幫客人下體消毒，並戴上保險套，因為若是傳出小姐染性病，生意鐵定大受打擊。至於客人若是政商名流，要求更嚴格，有時會要求小姐提出健檢證明。

從事性工作的外籍小姐，一般來說來自大陸、越南、寮國，因為個性關係，通常都不願意無套性行為，只有少數泰國變性人，自知壽命比一般人短，不害怕性病，且無套性行為可以加價至少500元，因此願意承擔風險。員警也提醒，現在性工作者都會遵守規定，反而輕易答應無套，才更要小心。

全台各地衛生所、醫院都有提供免費、可匿名的愛滋病毒篩檢服務，篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介就醫，過程絕對保密維護隱私，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

(中時新聞網)