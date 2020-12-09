2020年對生活在這個星球的人來說，無疑是各種災難與抗議的結合。不論是政治抗議，還是因為疫情大流行而陷入經濟困境，進而走上街頭的抗議，亦或是為不平等而站出發生；在這些臉孔上或浮露出對生活的恐懼、或不安、或憤怒，但內心都有著一絲對明日新生活的企盼。
新冠肺炎疫情橫掃全球，印尼也不能自免於外。為拯救因疫情而千瘡百孔的經濟，印尼政府加速鬆綁勞動與環保法規，並以突襲通過新法，試圖改善就業機會，卻引發大規模抗議，質疑倉促修法犧牲勞工權益與環境保護。
白俄羅斯於5月爆發抗議活動，試圖阻止魯卡申柯在總統大選中第6度連任。不過，最終盧卡申科仍在作票質疑下順利連任，也讓這場抗議延燒迄今仍未畫上休止符。
智利民眾因不滿首都聖地牙哥的地鐵票價漲價，導致生活成本增加進而拉大貧富差距，而在首都爆發抗議。隨後抗議之火燒向全國，並與警方激烈衝突、破壞公共設施。這場抗議由2019年10月延燒至2020年10月底方落幕。
5月25日，46歲的非裔男性佛洛伊德遭白人警察蕭文用膝蓋抵壓頸部近9分鐘，最後不幸身亡。儘管警方指控佛洛伊德用偽幣購買香菸，卻遭質疑執法過當、並凸顯長期以來非裔與白人司法不公、種族分化與黑白貧富差等等問題。
甚至，非裔美國人連染上新冠肺炎，死亡率都比白人來的高。最後，蕭文遭控二謀殺與二級過失致人與死，佛洛伊德之死仍在全美激起抗議浪潮。
然而抗議造成的失序，不少人趁機順手牽羊，而這些人之中又不乏非裔人口，造成部分白人對非裔的不良印象更為加深，形成黑白之間難解的死結。
新冠肺炎蹂躪全球，美國成為重災區，讓各州無不祭出防疫禁令。然而，封城令導致經濟下滑，加上美國民眾儲蓄習慣不佳，導致民眾走上街頭抗議封城禁令。密西根州更出現抗議群眾持槍直闖州議會，要求放寬社交距離的限制。白宮防疫工作小組憂心，人潮擁擠加上多數人沒有戴上口罩，示威者恐因群聚感染疫情。
在肯亞，新冠肺炎的大流行讓政府下令宵禁與強制封城。兩者固然有助於遏制疫情的擴散，但卻讓貧窮線以下的人生活更形拮据。據統計，在撒哈拉以南的非洲30個國家中，僅有6.8%的家庭不會因為封鎖而損及健康與經濟。
(中時新聞網)
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