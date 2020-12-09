中央銀行修正的「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，為避免爭議，進一步解釋說明，借款戶於12月7日（含）前，已向金融機構提出正式的貸款申請書，並經過金融機構登錄案件辦理者，可適用修正前規定。

央行7日發布的新制，針對規範金融機構12月7日（含）前已核准尚未撥款的不動產抵押貸款案件，貸款條件合於核准時的規定者，得按原核貸條件辦理。但實務上引發爭議，央行因此再做說明。但央行表示，金融機構仍應依相關授信法規、原則及其內部規範，覈實決定貸款條件。

央行指出，這次再做解釋說明，以借款戶申請時點為基準的理由，主要是鑒於金融機構內部核貸程序長短、繁簡不一，為免因此造成借款戶適用法規的差異，致生紛爭，給予相關作業之緩衝。因為實務上借款戶向金融機構提出貸款申請書時，雙方對貸款條件已有初步共識，為避免衝擊借款人原有財務規劃，可適用申請時的規定。

這項措施主要在控制金融機構信用的健全穩定，並非影響既往的貸款案件。央行強調，且以申請時點為基準，不影響新措施的執行效果與長遠政策目的。也不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件，且對規定修正生效前案件已有過渡規定，並無溯及既往的情事。

央行並設置諮詢專線2357-1356～2357-1369、共14線，及各銀行聯絡窗口，提供外界若有問題可多加利用。

(工商 )