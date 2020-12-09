中澳關係持續緊張，貿易爭議不斷擴大，最新消息指出，大陸已暫停向澳洲購買煤炭，國內的國有能源企業及鋼鐵廠亦已經收到海關總署下達指示，立即停購停用澳洲煤炭。而大陸一直是澳洲煤炭的主要買家，若消息屬實，恐對當地煤炭業造成巨大打擊，澳洲政府則促請北京「澄清」，要求遵守兩國的貿易協議。大陸海關總署發言人僅承認加強對煤炭的進口監管，但未提及詳細原因，只表示「有關情況請向有關主管部門了解」。

根據美國財經媒體報導，大陸國內企業已收到停止使用澳洲的煤炭命令，在此之前，澳洲的煤炭貨船已被大陸禁止上岸卸貨。澳洲長期對大陸出口高品質焦煤（coking coal），該種產品在大陸產量稀少，澳洲約爲大陸提供半數以上的進口量。但自新冠肺炎爆發以來，澳洲政府多次要求調查大陸國內疫情來源、到大陸進行獨立調查，導致兩國關係惡化，大陸後來發起對澳洲貿易打擊，包括對其紅酒進行反補貼調查、叫停牛肉進口，並對其大麥徵收高額雙反稅等。

標普全球普氏（S&P Global Platts）則表示，該禁令反映兩國緊張局勢升級，此前大陸一直反對澳洲的外交政策，認為澳洲支持美國處理與大陸的貿易和安全爭端。但也引述分析師看法指出，澳洲的焦煤質量最高，是一個可靠的、低成本的供應商，兩國在有關貿易上，存在相互依賴的性質，在這種情況下，雙方都只是口頭較量。不過，大陸近年大力地發展清潔能源，盛傳大陸正鋪設與蒙古之間鐵路運輸線，預料將來會改從蒙古購進更便宜的煤炭資源。

因此，華能國際、大唐國際發電公司、華電國際及浙江省電力有限公司等國有企業，目前已收到海關總署的口頭指示，在兩國政治緊張局勢得到解決之前，澳洲煤炭進口將困難重重。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）回應聲稱，澳洲政府正在調查該問題，並尋求大陸的回應，希望大陸確保兩國自由貿易協議的條款得到落實，他認為，近年澳洲對大陸煤炭進口受到部分干擾，是源於大陸的「國內因素」。

根據澳洲工業部數據顯示，大陸是澳洲冶金用煤的最大消費國，佔澳洲出口的近四份之一，從上個月一份報告來看，截至今年6月30日的12個月內，由於價格下跌和需求疲軟，預計該種煉鋼原料的出口收入，將從去年的350億澳元降至230億澳元，但大陸仍是澳洲動力煤出口的第二大國，僅次於日本。

(中時新聞網)